إيقاف زلاتان مباراتين بسبب تصرّف عنيف

2019/05/18 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..عوقب زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجليس غالاكسي بالإيقاف مباراتين بسبب تصرف عنيف عندما أمسك رقبة شون جونسون حارس نيويورك سيتي في دوري المحترفين الأميركي يوم السبت الماضي.ووقعت مشاجرة بين اللاعبين في الدقيقة 86 بعدما أهدر المهاجم السويدي إبراهيموفيتش فرصة للتسجيل وأسقط جونسون أرضاً بعد أن أمسك برقبته بشكل عنيف.وقالت رابطة الدوري […]

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