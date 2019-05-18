الكتل الكردستانية تدعو رئاسة مجلس النواب الى اعادة تشكيل لجنة المادة ١٤٠ من الدستور

2019/05/18 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الكتل الكردستانية في مجلس النواب، اليوم السبت، رئاسة المجلس الى اعادة تشكيل لجنة المادة ١٤٠ من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها.

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