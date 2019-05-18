عداء قطري يسجل أسرع زمن هذا العام في 400 م حواجز

2019/05/18 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..سجل العداء القطري عبد الرحمن سامبا اسرع زمن هذا العام في سباق 400 م حواجز، السبت في لقاء شنغهاي الصيني ضمن الدوري الماسي لالعاب القوى.وقطع سامبا المسافة بزمن 47,27 ثانية متفوقا على الاميركي راي بنجامان (47,80 ث).ويملك سامبا البالغ 23 عاما في رصيده ثاني اسرع زمن في السباق (46,98 ث) وبنجامان […]

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