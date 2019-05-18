ميسي يحصل على جائزة مرموقة من حاكم إقليم كتالونيا

2019/05/18 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..حصل الأرجنتي ليونيل ميسي نجم برشلونة على جائزة مرموقة من حكومة كتالونيا سلمها له كويم تورا رئيس إقليم كتالونيا بسبب دوره المجتمعي من خلال جمعيته الخيرية وتأثيره الرياضي الكبير داخل الإقليم.الجائزة المعروفة باسم “القديس جوردي” تعتبر ثاني أهم الجوائز في إقليم كاتالونيا ويتم منحها للأفراد والمؤسسات التي تقوم بأعمال مميزة في خدمة […]

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