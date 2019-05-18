انتخاب هيئة إدارية جديدة لنادي شباب العدل

2019/05/18 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..جرت ، اليوم السبت، انتخابات الهيئة الادارية الجديدة لنادي شباب العدل الرياضي على قاعة نادي بلادي بالعاصمة بغداد.واجريت الانتخبات وفق قانون 18 النافذ لسنة 1986 والمعدل بقانون 37 لسنة 1988 بأشراف اللجنة الانتخابية المكونة من فالح حسن علي رئيس محمد صبيح جبار قانوني صباح عزيز عبد الله الطيف عضو وممثل اللجنة الأولمبية […]

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