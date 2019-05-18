2019/05/18 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدس المدائن

في جلسة جميلة مخملية مع أنوار وموسيقى هادئة كان هناك لقاء بين أثنين يجمعهم الحب والود وقلبين يخفقان بهدوء على عزف الكلمات التي تومض مثل الكوكب في السماء .



وبين ايديهم شوكة وسكين وطعام وشموع معطرة ترافقها نسمات المساء .

وحركاتهم الهادئة بالتقطيع أضفت روح الفكاهة بينهما ...وبشكل غير متوقع أرتفع صوت المحادثة التي لم تكن في الحسبان انهما الشوكة والسكين ..



الشوكة : ما أجمل استخدامهم لي فهم بمنتهى الرقة وانا بين ايادي ناعمة وقوية السكين : كلامك صحيح رغم اني قد أؤذيهم لكنهم يستخدموني بحكمة وفطنة الشوكة : مشاركتي لك جميلة جدا .



تقطعي وانا انتقي بنعومة السكين : حملك للأشياء تبدو وكأنك تنحنين رقة وخفة الشوكة : ترتيبك تخطيطك بدون ضوضاء السكين : لاتميزي بين الناس .



كلهم عندك سواسية الشوكة : كأنك تمنحي من معك المتعة والهناء السكين : عندما تأكلي الطعام أخاف عليك ان يؤذيك الشوكة : أخجلتني لأنني أشعر كأنك ترسم لي طريقي السكين : أتمنى ان نبقى معا ولا تفارقنا الايادي الشوكة : الخوف يعتريني عند ابتعادي عنك السكين : أكره نفسي عندما يشتد الحوار وأغضب الشوكة : وانا ايضا تراودني افكار وكأنني سأقع أرضا السكين : لا أحب المشاكل وان اكون أداة قتل ودماء الشوكة : أمتعض عندما أتغلغل برؤوسي العديدة السكين : لاتنزعجي انا معك ..



اغرسي اسنانك بروية الشوكة : لا لا تفعلي حتى لايرموا بك بعيدا عني السكين : غيرتي وقسوتي عليهم تسبقني الشوكة : دعهم ولاتهتم ..



أنهم لايشعرون بنا السكين : وان يكن يجب احترامنا لأننا نعمل لأجلهم الشوكة : أنا بخير وابقى سعيدة لأنك معي السكين : لو تعرفين مقدار غيرتي عليك لهجرتهم انهم سعيدان وسيغادران ..



وبعد أن انتهى الاحتفال والليلة الهانئة سمعا خطواتهم تبتعد حتى صعدوا السلالم واغلقوا الباب ثم ..



صرخة وفرحة وضحكة ..السكين : ياشوكتي تعالي لننهي ليلتنا ونسعد بالشموع وضيائها الجميل الشوكة : انا بجانبك .



لم ولن اتركك لأننا نكمل بعضنا وسعادتنا بعملنا ..



رغم المصاعب ..



فانتَ لي ..السكين : وانتِ لي ونحيا معا ونموت معا ..

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