2019/05/18 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح يرحب بزيارة العاهل الأردني للكويت رحب معالي محافظ الفروانية الشیخ فیصل الحمود المالك الصباح بالزيارة التي سيقوم بها العاھل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين إلى دولة الكويت الاثنين المقبل .وفي تصريح صحفي أكد الصباح على أهمية الزيارة ـ التي يلتقي فيها العاهل الأردني أخيه سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ـ في تطویر علاقات التعاون الأخوي التي تربط البلدین والشعبين الشقيقين. وقال ان الزيارة التي تأتي في سياق تقليد سنوي حرص عليه جلالته تتيح التداول حول القضايا المصيرية وتبادل وجهات النظر للتقليل من انعكاسات الاحداث التي تمر بها المنطقة والحد من آثارها على الشعوب.

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