اعتقال عنصرين من عصابات داعش في مدينة الفلوجة

2019/05/18 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت القوات الامنية عنصرين من تنظيم داعش كانا يخططان لتشكيل خلية ارهابية في مدينة الفلوجة.

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