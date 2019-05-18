شرطة كربلاء تمنع بيع وتداول الملصقات المحرضة على العنف

2019/05/18 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت شرطة كربلاء ، بالتعاون مع الشرطة المجتمعية ومفارز المرور، حملات للتوعية والتثقيف لمنع بيع وتداول الملصقات التي تحرض على العنف .

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