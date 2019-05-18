2019/05/18 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، عن العثور على الاجهزة المستخدمة بحرق حقول الحنطة في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ صلاح الدين يعلن العثور على الاجهزة المستخدمة بحرق حقول الحنطة) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ صلاح الدين يعلن العثور على الاجهزة المستخدمة بحرق حقول الحنطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).