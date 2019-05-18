التعليم تعلن مرتبة العراق بعدد البحوث المنشورة في بيانات سكوبس العالمي

2019/05/18 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عدد البحوث المنشورة في قاعدة بيانات سكوبس العالمية تجاوزت 36 الاف بحث.وقال مدير عام دائرة البحث والتطوير غسان حميد عبد المجيد في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن عدد البحوث المسجلة للعراق ضمن بيانات سكوبس العالمية تجاوز 36 الاف بحث محققا بذلك […]

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