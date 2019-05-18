مصرع نقيب في قوات البيشمركة بإطلاقة نارية خاطئة في اربيل

2019/05/18 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر مسؤول في الشرطة يوم السبت ان ضابطا في قوات البيشمركة لقي حتفه بإطلاقة نارية خاطئة في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال المسؤول ان ضابطا برتبة نقيب في البيشمركة يدعى (ف، ع، م) واثناء قيامه بتنظيف سلاح شخصي له في منزله الكائن بناحية "دارتو" خرجت اطلاقة نارية منه عن طريق الخطأ لترديه صريعا في الحال.

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