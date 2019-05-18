2019/05/18 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اعلن النائب عن كتلة صادقون فالح الخزعلي، عن جمع تواقيع من بعض اعضاء مجلس النواب لغرض استضافة وزيري الصحة والمالية لمناقشة الامراض

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