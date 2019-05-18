بابل تنجز 850 معاملة تحويل من الاجراء اليوميين الى عقود

2019/05/18 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة بابل، اليوم السبت، أنجزت اللجنة المركزية في ديوان المحافظة 850 معاملة تحويل الاجراء اليوميين الى عقود.

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