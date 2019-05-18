الأجهزة الأمنية في كربلاء تلقي محاضرة عن الإبتزاز الألكتروني

2019/05/18 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت الأجهزة الأمنية في محافظة كربلاء وبالتعاون مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان محاضرة تثقيفية، اليوم السبت، عن مخاطر الإبتزاز الألكتروني بحضور جمع غفير من العائلات في المحافظة.

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