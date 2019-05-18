لجنة الصحة النيابية تطالب وزير الصحة بتزويدها بلائحة أنواع اللقاحات التي اقرت ضمن الجدول الوطني

2019/05/18 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت لجنة الصحة والبيئة النيابية وزير الصحة بتزويدها بلائحة أنواع اللقاحات التي اقرت مؤخرا ضمن الجدول الوطني وذكر النوع والمنشأ والسعر .وقدم عضو اللجنة جواد الموسوي طلبا رسميا إلى وزير الصحة لبيان حجم الاحتياج لكل لقاح مع بيان الجهة التي حددت الاحتياج ، متسائلا هل :” تم تشكيل لجنة علمية مختصة بدراسة اللقاحات وتزويد […]

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