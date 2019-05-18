كوبا أميركا قائمة البرازيل: تيتي يختار تياغو سيلفا ونيمار ويستبعد مورا

2019/05/18 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اختار مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم تيتي الجمعة قائد باريس سان جرمان بطل فرنسا المدافع تياغو سيلفا، رغم خضوعه لعملية جراحية، ضمن التشكيلة التي ستخوض بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها بلاده من 14 حزيران/يونيو الى 7 تموز/يوليو.وخضع سيلفا (35 عاما) لعملية جراحية في ركبته بالمنظار لمعالجة “ضرر في الغضروف” قبل اسبوعين، لكن […]

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