2019/05/18 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن محافظة ديالى رياض التميمي رئيس الوزراء بايقاف المشاريع التي تنفذ بطريقة الامانة والتنفيذ المباشر في المحافظة .وقال التميمي عضو اللجنة الاقتصادية النيابية في بيان اليوم :” ان تنفيذ المشاريع عن طريق الامانة والتنفيذ المباشرة في ديالى أصبحت دعاية انتخابية وسرقة أموال المحافظة “، مبينا :” ان المشاريع المهمة تتوزع بين ادارة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن ديالى يطالب بايقاف مشاريع التنفيذ المباشر في المحافظة واعادة العمل بنظام المناقصات) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن ديالى يطالب بايقاف مشاريع التنفيذ المباشر في المحافظة واعادة العمل بنظام المناقصات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).