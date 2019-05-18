مدرب البحري يكشف سبب تعادل فريقه امام النفط

2019/05/18 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… كشف مدرب نادي البحري، عبد اليمه ورور، سبب تعادل فريقه امام النفط في الدوري الممتاز، امس الجمعة.وقال ورور لـ/ المعلومة /، إن “فريقه لم يكن بالمستوى المطلوب في الشوط الاول من المباراة التي جمعته ليلة البارحة مع ضيفه فريق النفط والتي انتهت بالتعادل 2-2 في إطار الجولة 27 من منافسات الدوري […]

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