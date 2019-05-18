زيدان: سأرحل عن ريال مدريد في هذه الحالة

2019/05/18 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… وجه زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، رسالة حاسمة بشأن طريقة عمله مع الفريق الملكي في الفترة المقبلة.وأكد زيدان، أنه صاحب القرار في ريال مدريد، وأنه سيرحل لو لم يستطع تنفيذ ما يريد.ويستعد ريال مدريد لإنهاء موسم الليجا غدًا الأحد، بمواجهة ريال بيتيس، في معقل الملكي “سانتياجو برنابيو”.وقال زيدان، خلال […]

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