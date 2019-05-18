مسؤولون امريكيون: حدة التوتر تشتد في بغداد وتم توجيه طائرة مجهولة صوب سفارتنا

2019/05/18 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال مسؤولون امريكيون، إن التهديد من الميليشيات التي ترتبط بإيران ووكلائها في العراق لا يزال مرتفعًا، حيث وصفه أحدهم بأنه "لم يتغير" خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشارت محطة "إن بي سي نيوز" نقلا عن مسؤولين أميركيين إلى أن حدة التوتر تشتد في العاصمة العراقية، حيث أرسلت طائرة بدون طيار مجهولة باتجاه السفارة الأميركية في بغداد.

وأكد مسؤول بوزارة الخارجية الحادثة وقال إن السفارة عادت إلى سير العمليات العادية بعد أن حدد الأمن أن الطائرة بدون طيار لا تشكل أي خطر على المنشآت أو الموظفين.

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