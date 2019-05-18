رسميا.. بلد عربي يمتلك أعرض جسر معلق في العالم

2019/05/18 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ذكرت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، أن الجسر الذي افتتحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضي، دخل الموسوعة بوصفه أعرض جسر معلق

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