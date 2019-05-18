الحسيني يكشف ل

2019/05/18 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ديالى

كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، عن مجمل الأوضاع الأمنية في المحافظة، داعيا، وسائل الإعلام إلى توخي الحذر

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