المخابرات الايرانية تعتقل شابة كوردية فور عودتها من اقليم كوردستان

2019/05/18 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت منظمة حقوق الانسان (هنكاو) يوم السبت ان قوات المخابرات الايرانية (الاطلاعات) في مدينة مريوان بمحافظة كوردستان بايران اعتقلت امرأة شابة بعد عودتها من زيارة لاقليم كوردستان.

وجاء في بيان لـ"هنكاو" ان قوات ادارة اطلاعات مريوان اعتقلت امرأة شابة تدعى (ايران راه بيكر) تبلغ 33 عاما من العمر وهي ابنة محمد غريب.

واضاف البيان ان اعتقال هذه السيدة جاء اثر عوتها من اراضي اقليم كوردستان، مضيفا انه وفقا لما صرح به ذووها فانه القوة التي اعتقلتها قامت بنقلها الى ادارة اطلاعات مدينة سنندج في كوردستان ايران.

ولم يوضح البيان سبب الاعتقال ولا الاتهام الموجه لهذه السيدة.

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