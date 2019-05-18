اللواء 88 بالحشد ينفذ عملية تفتيش واسعة بقاطع مطار الضلوعية جنوب سامراء

2019/05/18 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة من اللواء 88 بالحشد الشعبي، السبت، عمليات تفتيش واسعة في قاطع مطار الضلوعية العسكري باتجاه منطقة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين .وذكر موفدنا أن قوة من الفوج الخامس التابع للواء 88 بالحشد وبمساندة من مديرية شرطة الضلوعية وشرطة صلاح الدين شرعتا بعمليات تفتيش واسعة في قاطع المطار وصولاً الى حدود منطقة مطيبيجة جنوبي ...

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