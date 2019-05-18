ليبيا مهددة بفقدان 95% من إنتاجها النفطي

2019/05/18 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة حذر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مصطفى صنع الله، السبت، من أن بلاده قد تخسر 95 في المئة من إنتاجها النفطي إذا استمرت حالة عدم الاستقرار في ليبيا.وفي تصريح صحفي أدلى به في جدة، قبيل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، لمنتجي النفط من (أوبك) وخارجها، قال صنع الله: “للأسف، إذا استمر […]

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