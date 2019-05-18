الحرس الثوري: أمريكا أشبه ببرجي التجارة العالميين تنهار بضربة واحدة مفاجئة

2019/05/18 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إن إيران تعيش اليوم “أجواء حرب استخباراتية شاملة مع أمريكا وجبهة مناوئي الثورة والنظام الإسلامي”.

وأوضح

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