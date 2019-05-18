قوات الحشد تنفذ عملية عسكرية في صلاح الدين وهذه نتائجها

2019/05/18 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين

اعلنت قوات الحشد الشعبي، عن تنفيذ عمليات تفتيش واسعة في قاطع مطار الضلوعية العسكري باتجاه منطقة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت هيئة الحشد

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