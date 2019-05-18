موسع.. مجلس النواب يناقش الاعتداءات الاميركية على القوات الامنية وتوفير مفردات البطاقة التموينية

2019/05/18 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش مجلس النواب في جلسته الثامنة عشرة التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس اليوم السبت بحضور 183 نائبا الاعتداءات الامريكية على القوات الامنية في كركوك والغاء دمج وزارة البيئة بوزارة الصحة فضلا عن انهاء مناقشة ملف مفردات البطاقة التموينية

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