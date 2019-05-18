نائب يطالب بتشريع قانون لتعويض ضحايا هجمات اميركا على العراق

2019/05/18 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني بتشريع قانون لتعويض ضحايا هجمات اميركا والكيان الصهيوني على العراق.

واوضح السكيني " انه تم تقديم مقترح قانون للبرلمان يتضمن تشكيل لجنة عليا للمطالبة بكل التعويضات اللازمة، عن الهجمات التي شنتها أمريكا وحلفاؤها منذ ثمانين القرن الماضي".

وأشار السكيني الى"أن مسودة القانون تلزم رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية، بمطالبة المجتمع الدولي بالتعويضات عن اضرار الحرب".

M.J

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