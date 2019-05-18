لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي تناقش ازمة السكن والعشوائيات والاراضي المتجاوز عليها

2019/05/18 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعقد لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي، صباح غد الاحد، ورشة عمل لمناقشة ازمة السكن والعشوائيات والاراضي المتجاوز عليها من قبل المواطنين وايجاد الحلول المقترحة والكفيلة بمعالجتها ، سواء من خلال توزيع الاراضي على عموم المواطنين او بناء مجمعات السكنية.

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