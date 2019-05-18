بايرن ميونخ بطلا للبوندسليغا للمرة الـ 29 في تاريخه

2019/05/18 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أسدل الستار على الدوري الألماني لكرة القدم، باحتفاظ فريق بايرن ميونخ بلقب بطل البوندسليغا، عقب فوزه على ضيفه آينتراخت فرانكفورت (5-1)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت.وأحرز خماسية بطل البوندسليغا كل من، الفرنسي كينغسيلي كومان (د.4)، والنمساوي دافيد ألابا (د.53)، والبرتغالي ريناتو سانشيز (د.58)، والفرنسي فرانك ريبيري (د.[…]

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