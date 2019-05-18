التحالف الدولي يستأنف تدريبات قوات البيشمركة

2019/05/18 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستأنف قوات التحالف الدولي تدريب قوات البيشمركة بدءًا من يوم غد ٍ الأحد بعد توقفه لأيام.

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