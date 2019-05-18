2019/05/18 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو مجلس محافظة نينوى، داود جندي عن اسباب التراجع الامني في المحافظة في المدة الأخيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بمجلس نينوى يكشف اسباب التراجع الامني في المحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بمجلس نينوى يكشف اسباب التراجع الامني في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).