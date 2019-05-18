رونالدو يتوج بجائزة افضل لاعب في ايطاليا

2019/05/18 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

توج البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم وهداف يوفنتوس، بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإيطالي، في موسمه الأول بالكالتشيو.

وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي جوائز الموسم الجاري، والتي

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