النائب وجيه عباس: مشكلة العقود في شبكة الاعلام العراقي ستحل قريبا

2019/05/18 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أكد النائب عن كتلة صادقون وجيه عباس، ان مشكلة العقود في شبكة الاعلام العراقي ستحل قريبا.

وقال عباس في بيان تلقت "العهد نيوز"

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