التميمي يكشف عن فساد بقيمة 30 مليار دينار في كهرباء ديالى

2019/05/18 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أكد النائب فرات التميمي، السبت، تورط مدير كهرباء ديالى بقضايا فساد تزيد قيمتها عن 30 مليار دينار.وقال التميمي في تصريح تابعته /المعلومة/، “لدينا وثائق وادلة تؤكد على تورط مدير كهرباء ديالى الحالي بقضايا فساد تتعلق بمشاريع تزيد قيمتها عن 30 مليار دينار في فترة محافظ ديالى السابق عامر المجمعي”.وأضاف: “انا على […]

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