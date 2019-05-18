الضائقة المالية تترك اثرا سلبيا على منتخب الناشئين في التحضير لتصفيات آسيا

2019/05/18 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدرب منتخب الناشئين لكرة القدم عماد محمد، عن معاناة فريقه في التحضير للتصفيات الأسيوية.

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