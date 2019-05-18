العبار يبين لـ

2019/05/18 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – الموصل

كشف عضو مجلس محافظة نينوى حسام العبار عن أسباب تراجع الأوضاع الأمنية وتصاعد وتيرة الإعمال الإرهابية في محافظة نينوى.

وقال العبار في تصريح

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