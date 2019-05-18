2019/05/18 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً..إلغاء مباراة منتخبنا الوطني امام ليبيا في تونس حزيران المقبل بعد اعتذار الاتحاد الليبي بسبب عدم القدرة على جمع اللاعبين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. إلغاء مباراة منتخبنا الوطني امام ليبيا في تونس حزيران المقبل بعد اعتذار الاتحاد الليبي بسبب عدم القدرة على جمع اللاعبين) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. إلغاء مباراة منتخبنا الوطني امام ليبيا في تونس حزيران المقبل بعد اعتذار الاتحاد الليبي بسبب عدم القدرة على جمع اللاعبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).