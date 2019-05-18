2019/05/18 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلاق مؤقت للطريق الرئيس الرابط بين اربيل وكركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/18 | 20:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغلاق مؤقت للطريق الرئيس الرابط بين اربيل وكركوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغلاق مؤقت للطريق الرئيس الرابط بين اربيل وكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).