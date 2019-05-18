القبض على قاتل المحامية سرى حسن في السليمانية

2019/05/18 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم السبت، القبض على قاتل المحامية سرى حسن في محافظة السليمانية.وقالت القيادة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “من خلال التنسيق مع الاجهزة الأمنية في محافظة السليمانية تم القبض على المتهم حمزة حسن سلطان لقيامه بقتل المجنى عليها المحامية سرى حسن سلطان والمطلوب الينا وفق […]

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