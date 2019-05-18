العلماء يكشفون اسباب زحف القطب المغناطيسي الشمالي نحو روسيا

2019/05/18 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشفت القياسات التي أجرتها الأقمار الصناعية الأوروبية Swarm أن القطب المغناطيسي الشمالي للأرض يستمر في التحرك بسرعة من المنطقة القطبية الشمالية الكندية باتجاه السواحل الروسية.ويعتقد العلماء أن سبب هذا التحرك مخفي في باطن سيبيريا وكندا.حيث يقول فيليب ليفرمور من جامعة ليدز البريطانية، “نحن إلى الآن لا نعرف لماذا يتحرك القطب الشمالي […]

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