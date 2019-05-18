ادارة نادي نفط ميسان تعيد رواتب الملاك الفني و اللاعبين المستقطعة

2019/05/18 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الهيئة الادارية لنادي نفط ميسان، إعادة الاموال التي تم استقطاعها سابقاً من رواتب الملاك الفني و اللاعبين.وقال النادي في تصريح صحفي انه” نظراً لارتقاء المستوى الفني للفريق الكروي وعودته للاداء المعهود خلال المباريات الثلاث الاخيرة، قررت الهيئة الادارية اعادة الاموال التي تم استقطاعها سابقاً من رواتب الملاك الفني و اللاعبين نهاية الشهر الماضي […]

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