السفارة الامريكية تقدم اعتذارا للشرطة الاتحادية عن حادث قصف احد مقراتها في كركوك

2019/05/18 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت السفارة الامريكية في بغداد اعتذارا لقيادة الشرطة الاتحادية عن ‏حادث قصف طائرت التحالف الدولي مقرا للشرطة في كركوك .‏ وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان صحفي :” ان القائم بأعمال السفارة ‏الأمريكية في العراق جوي هود زار اليوم، مقر القيادة في بغداد، وقدم التعازي ‏والاعتذار من قبل الحكومة الامريكية الى قيادة الشرطة الاتحادية أثر […]

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