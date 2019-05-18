الاستخبارات العسكرية تقبض على ارهابيين كانا يعملان على تشكيل خلايا نائمة بالفلوجة

2019/05/18 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن القاء القبض على أثنين من الإرهابيين يعملان على تشكيل خلايا نائمة في الفلوجة.وذكر بيان لمديرية الاستخبارات ” بمعلومات استخبارية دقيقة ومراقبة مستمرة واختراق مدروس ، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية من القاء القبض على أثنين من الإرهابيين في منطقة حي جبيل بقضاء الفلوجة ، كانا يعملان على تشكيل خلايا […]

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