2019/05/18 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كهرباء صلاح الدين تعلن خروج محطة عن العمل شمال تكريت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/18 | 20:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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