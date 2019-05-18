2019/05/18 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد امهل رئس كتلة بدر النيابية النائب حسن شاكر عودة، الحكومة مدة (15-30) يوماً للكشف عن اعداد القوات الاميركية المتواجدة في العراق.وقال عودة خلال مداخلة في مجلس النواب، السبت، وتابعتها /المعلومة/، ان “الحكومة مطالبة بالكشف عن طبيعة تواجد القوات الاميركية داخل العراق وماهية هذا التواجد”.وامهل عودة “الحكومة مدة (15-30) يوماً للكشف عن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يحدد مهلة للحكومة للكشف عن اعداد القوات الاميركية في العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يحدد مهلة للحكومة للكشف عن اعداد القوات الاميركية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).