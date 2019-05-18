2019/05/18 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوات الحشد الشعبي، اليوم السبت، عمليات تفتيش واسعة في قاطع مطار الضلوعية العسكري باتجاه منطقة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين .وذكر بيان للحشد الشعبي ” أن قوة من اللواء 88 بالحشد ، باسناد من مديرية شرطة الضلوعية وشرطة صلاح الدين ، شرعت بعمليات تفتيش واسعة في قاطع المطار وصولاً الى حدود منطقة مطيبيجة جنوبي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشدالشعبي ينفذ عمليات تفتيش واسعة جنوب سامراء) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشدالشعبي ينفذ عمليات تفتيش واسعة جنوب سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).