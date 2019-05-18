أتحاد الكرة لـ

2019/05/18 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، الغاء مباراة منتخبنا الوطني الودية مع نظيره الليبي التي كانت مقررة في حزيران المقبل، وذلك بسبب

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